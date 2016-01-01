

بسبب كورونا .. ترامب: لا أريد الحديث مع الرئيس الصيني بسبب كورونا .. ترامب: لا أريد الحديث مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينج منذ فترة، مؤكدا أنه لا يريد ذلك.



وفي مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، أثار ترامب مخاوفه من تعامل الصين مع جائحة فيروس كورونا.



وأضاف ترامب "لم أتحدث مع الرئيس الصيني منذ فترة لأني لا أريد التحدث معه"، لافتا إلى أن الصين‭‭ ‬‬تواصل طلب بضائع أمريكية بموجب الاتفاق التجاري بين البلدين في يناير الماضي.

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وعندما سئل عما إذا كان الرئيس الصيني قد تواصل معه، امتنع ترامب عن التعليق.وفي المقابلة، حذر الرئيس الأمريكي من مخاطر فوز منافسه في الانتخابات الامريكية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، قائلا: إن "الصين ستبتلع الولايات المتحدة إذا ما أصبح بايدن رئيسا".وأكد ترامب: "إذا فاز بايدن، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة"..أنت تعرف ذلك، لقد قلت ذلك في كل مكان".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه قبل 10 سنوات، "توقع الجميع بحلول عام 2019 أن يكون اقتصاد الصين أكبر من الولايات المتحدة"، متابعا: "إلا أن ذلك لم يحدث لأنني انتخبت، اتضح العكس".