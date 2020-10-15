%2.2 معدل انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام أغسطس 2020

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صورة الخبر: %2.2 معدل انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام أغسطس 2020
%2.2 معدل انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام أغسطس 2020

كشف التقرير الشهري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط تحت عنوان التطورات البترولية في الأسواق العالمية ، عن انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ، خلال شهر أغسطس 2020 بنحو 2.2 % لتبلغ حوالي 5.5مليون برميل يوميا كما انخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 7.6 % لتبلغ حوالي 1.9 مليون برميل يوميا.

المصدر: اليوم السابع

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