كشف التقرير الشهري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط تحت عنوان التطورات البترولية في الأسواق العالمية ، عن انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ، خلال شهر أغسطس 2020 بنحو 2.2 % لتبلغ حوالي 5.5مليون برميل يوميا كما انخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 7.6 % لتبلغ حوالي 1.9 مليون برميل يوميا.
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التعليقات على %2.2 معدل انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام أغسطس 2020
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