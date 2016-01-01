كشف الجيش الصيني عن منظومة جديدة متعددة المواسير تخصص لإطلاق أسراب من الدرونات الانتحارية.
كشف الجيش الصيني عن منظومة جديدة متعددة المواسير تخصص لإطلاق درونات انتحارية. ويمكن أن تستخدم المنظومة 48 ذخيرة حائمة في الجو تشكل سربا واحدا من الدرونات الانتحارية. وتقوم تلك الدرونات بالاستطلاع وتهاجم أهدافا مكتشفة في وقت واحد بعد اكتشافها.
ويعمل المهندسون الصينيون منذ فترة على ابتكار تكنولوجيا استخدام الأسلحة فائقة الدقة. وعلى سبيل المثال فإن وسائل الإعلام الصينية أفادت العام الماضي بإجراء تدريبات باستخدام وحدات الدبابات والمدفعية في منطقة التبت الصينية استخدم فيها سرب من الدرونات يضم 12 درونا انتحاريا.
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التعليقات على الصين تكشف عن منظومة تطلق درونات انتحارية (فيديو)
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