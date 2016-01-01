الصين تكشف عن منظومة تطلق درونات انتحارية (فيديو)

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الصين تكشف عن منظومة تطلق درونات انتحارية (فيديو)

كشف الجيش الصيني عن منظومة جديدة متعددة المواسير تخصص لإطلاق أسراب من الدرونات الانتحارية.

كشف الجيش الصيني عن منظومة جديدة متعددة المواسير تخصص لإطلاق درونات انتحارية. ويمكن أن تستخدم المنظومة 48 ذخيرة حائمة في الجو تشكل سربا واحدا من الدرونات الانتحارية. وتقوم تلك الدرونات بالاستطلاع وتهاجم أهدافا مكتشفة في وقت واحد بعد اكتشافها.

ويعمل المهندسون الصينيون منذ فترة على ابتكار تكنولوجيا استخدام الأسلحة فائقة الدقة. وعلى سبيل المثال فإن وسائل الإعلام الصينية أفادت العام الماضي بإجراء تدريبات باستخدام وحدات الدبابات والمدفعية في منطقة التبت الصينية استخدم فيها سرب من الدرونات يضم 12 درونا انتحاريا.

يذكر أن عددا من الدول يجري حاليا بحوثا خاصة باستخدام أسراب من الدرونات. ويتوقع أن تظهر قريبا منظومات بحرية ومحمولة جوا يمكن أن تطلق الدرونات من الطائرات والزوارق والغواصات.

أما خبراء الدفاع الجوي فيعملون في الوقت الراهن على تصميم منظومات بمقدورها مكافحة أسراب الدرونات، بما فيها أجهزة الليزر ووسائل الحرب الإلكترونية.

المصدر: روسيا اليوم

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