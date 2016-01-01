

بهذه الأسعار تنطلق سيات إبيزا 2021 محليا بهذه الأسعار تنطلق سيات إبيزا 2021 محليا

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات سيات الإسبانية، أعلنت كيان ايجيبت عن إطلاقها موديل 2021 من سيارة سيات إبيزا في السوق المصري، حيث تبين أن هناك زيادة في سعر هذا الموديل مقارنة بأسعار موديل 2020 من نفس السيارة، حيث بلت هذه الزيادة 5 آلاف جنيه على سعر الفئتين الأولى والثانية فقط، وبذلك أصبحت أسعار فئات الموديل الجديد كالتالي:



- فئة أولى بسعر 265 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 330 ألف جنيه.

- فئة ثالثة بسعر 350 ألف جنيه.وتشترك هذه الفئات الثلاثة في محرك واحد مكون من 4 أسطوانات سعته 1600 سي سي وقوته 110 حصان وعزمه 155 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.وتشمل التجهيزات المقدمة بهذا الموديل من سيات إبيزا التالي:الفئة الأولى:- 6 وسائد هوائية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- مصابيح LED أمامية نهارية.- شاشة باللمس 6.5 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات ومنافذ AUX وUSB.- عجلة قيادة متعدد الاستخدامات.الفئة الثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- شاشة باللمس 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- محدد ومثبت سرعة.- سنسور خلفي.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح.الفئة الثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- نظام صوتي من شركة Beats.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.- نظام تشغيل Cockpit الرقمي من سيات.



