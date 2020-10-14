

استشاري أمراض جلدية تكشف.. هل «الحشيش» يمنع تساقط الشعر؟ استشاري أمراض جلدية تكشف.. هل «الحشيش» يمنع تساقط الشعر؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، معلومات خاطئة بأن استخدام مخدر «الحشيش» على الشعر له فوائد ويمنع سقوطه.



في هذا الأمر تحدثنا مع الدكتور وفاء علم الدين، استشاري أمراض الجلدية، والتي نفت الأمر تمامًا، وحذرت من استخدام هذه الأشياء على الشعر.



وأضافت د.وفاء، في تصريحات خاصة لـ «Akbarak,net»، أن استخدام الحشيش على الجلد قد يتسبب في الإدمان، وذلك بسبب أن الجلد يمتص أي مادة يتم وضعها عليه، ثم تذهب إلى الدورة الدموية، وذلك قد يسبب الإدمان.

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ووجهت د.وفاء نصائح للبنات التي تعاني من تساقط الشعر، بأن تذهب أولاً لعمل تحاليل لمعرفة نسبة «الفيريتين» في الدم، فهو المسئول عن تغذية الشعر، ونقصه قد يتسبب في تساقط الشعر.وكذلك نصحت بالاهتمام بتناول الفاكهة والخضراوات لما يتواجد فيها من فوائد، وكذلك الإكثار من شرب المياة، وعمل «حمام زيت» من الزيوت الطبيعية مثل (اللوز - الزيتون - الخروع) قبل الاستحمام بنصف ساعة على شعر جاف، أو «حمام كريم» على شعر مبتل.ونصحت باستخدام الشامبو المناسب للشعر سواء كان جافًا أو دهنيًا، وحذرت من الإكثار من استخدام الصبغات والسشوار للشعر، فالإكثار منهم يؤدي إلى سقوطه.