انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، معلومات خاطئة بأن استخدام مخدر «الحشيش» على الشعر له فوائد ويمنع سقوطه.
في هذا الأمر تحدثنا مع الدكتور وفاء علم الدين، استشاري أمراض الجلدية، والتي نفت الأمر تمامًا، وحذرت من استخدام هذه الأشياء على الشعر.
وأضافت د.وفاء، في تصريحات خاصة لـ «Akbarak,net»، أن استخدام الحشيش على الجلد قد يتسبب في الإدمان، وذلك بسبب أن الجلد يمتص أي مادة يتم وضعها عليه، ثم تذهب إلى الدورة الدموية، وذلك قد يسبب الإدمان.
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التعليقات على استشاري أمراض جلدية تكشف.. هل «الحشيش» يمنع تساقط الشعر؟
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