تعرف على مواصفات تويوتا فينزا الجديدة

طرحت شركة تويوتا اليابانية، الجيل الجديد من سيارتها فينزا خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد توقف إنتاجها نحو 5 أعوام.
وعقب طرح الجيل الجديد من السيارة، تلقت "تويوتا" العديد من طلبات الحجز بشكل فاق كل التوقعات.
وتأتي "فينزا" الجديدة، بباقة متميزة من المواصفات والتقنيات مختلفة، وتتوافر في الأسواق بـ 3 فئات من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك هجين سعة 2.5 لتر، يعمل بنظام دفع خلفي، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة
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