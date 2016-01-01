تعرف على مواصفات تويوتا فينزا الجديدة

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تعرف على مواصفات تويوتا فينزا الجديدة

طرحت شركة تويوتا اليابانية، الجيل الجديد من سيارتها فينزا خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد توقف إنتاجها نحو 5 أعوام.

وعقب طرح الجيل الجديد من السيارة، تلقت "تويوتا" العديد من طلبات الحجز بشكل فاق كل التوقعات.

وتأتي "فينزا" الجديدة، بباقة متميزة من المواصفات والتقنيات مختلفة، وتتوافر في الأسواق بـ 3 فئات من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك هجين سعة 2.5 لتر، يعمل بنظام دفع خلفي، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة

خلال 7.6 ثانية.
ولعل من أبرز التقنيات التي تتميز بها السيارة الجديدة شاشة عرض قياس 8 بوصات تعمل بأنظمة تشغيل أبل كار بلاي، بخلاف نظام المتحدث الذكي إلكسا من أمازون وخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت.

يحظى الطراز بنظام أمن مساعد للسائق، يشمل فرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، والحفاظ على المسار وضبط السرعة.

المصدر: الوفد

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