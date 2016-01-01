تعرف على سعر موديل 2021 من تيجو 3 في مصر خلال شهر أكتوبر

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تعرف على سعر موديل 2021 من تيجو 3 في مصر خلال شهر أكتوبر

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات شيري، أكدت شركة جي بي غبور أوتو على سعر موديل 2021 من سيارتها تيجو 3 التي تنتمي لفئة SUV والمتاحة في السوق المحلي، حيث تطلق الشركة فئة وحيدة من هذه السيارة سعرها 239 ألف و900 جنيه.

جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.

وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

- وسائد هوائية أمامية.

- أنظمة المكابح ABS وEBD.

- مثبت سرعة.

- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.
- مصابيح أمامية وخلفية LED.

- مشغل اقراص مدمجة DVD وراديو مع مدخل AUX وUSB وبلوتوث.

- نظام صوتي يضم 4 سماعات.

- شاشة باللمس 8 بوصة.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

- كاميرا خلفية.

- سنسور خلفي.

المصدر: التوكيل

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