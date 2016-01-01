

10 آلاف جنيه زيادة بأسعار جميع فئات أوبل جراند لاند موديل 2020 10 آلاف جنيه زيادة بأسعار جميع فئات أوبل جراند لاند موديل 2020

أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل علامة أوبل الألمانية في مصر، عن زيادة أسعار السيارة أوبل جراند لاند الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بقيمة 10.000 جنيه.



وبحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي تقدم أوبل جراند لاند بثلاث فئات مختلفة التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 449.990 جنيه للفئة الأولى مقارنة بـ 439.990 جنيه سابقًا بزيادة قدرها 10.000 جنيه، و 489.990 جنيه للفئة الثانية مقارنة بـ 479.990 جنيه سابقًا.



وجاءت الفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا من أوبل جراند لاند بسعر 519990 جنيه مقارنة بـ 50990 جنيه.

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تعتمد جراند لاند على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 165 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س في 9.4 ثانية، وسرعتها القصوى 201 كم.وتمتلك السيارة عدد من وسائل الأمان القياسية، أبرزها فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام توزيع طاقة الكبح EBD، ونظام ESP للتوازن الإلكتروني، ومراقبة ضغط الاطارات، ومثبت للسرعة.وتتوفر بالسيارة أيضًا مصابيح ضباب أمامية واضاءات LED خلفية، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات بالمقصورة وبينها إمكانية التحكم كهربائيا بالمرايا الجانبية والتحكم اليدوي بالمكيف ثنائي النطاق، وعجلة قيادة متعددة الوظائفكما تقدم أوبل لعملائها شاشة تحكم لمسية قياس 7 بوصة تتوسط لوحة القيادة يمكن ربطها بالهاتف الذكي عبر خاصيو البلوتوث ومقعد للسائق يمكن التحكم به يدويًا في 6 أوضاع، وكذا إمكانية التحكم يدويًا بمقعد الراكب الأمامي في 4 أوضاع.وخصَّت الشركة المصنعة الفئة عالية التجهيز ببعض التجهيزات التي لا تتواجد بالفئة القياسية ومنها زر تشغيل وإيقاف المحرك، ومكيف أوتوماتيكى ثنائي النطاق، ومساحات زجاج مزودة بحساسات للأمطار وكاميرا خلفية.