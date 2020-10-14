

هذا النبات له فائدة أكثر 40 مرة من الخضروات.. ازرعه بنفسك في المنزل هذا النبات له فائدة أكثر 40 مرة من الخضروات.. ازرعه بنفسك في المنزل

على الرغم من حجم نبات الميكروجرين الصغير، إلا أنه يعتبر مغذيا أكثر من شكله المكتمل النضج، ولذلك من الرائع إدراجه في أي حمية غذائية.



أضف إلى أنه يعطي رونقاً جميلاً لأي طبق، ويجعله ملفتاً للأنظار، وعطرياً وغنياً بالنكهةـ بمجرد أن تزرعه بنفسك وتبدأ بإضافته لطعامك، فإنك لن تستطيع التخلي عنه.



نود أن نشارك معكم الأسباب الصحية وراء أهمية زراعة الميكروجرين في منزلك، وكيفية فعل ذلك، كما أنك ستجد فقرة إضافية عن الأصناف التي يمكنك البدء بها، وفق ما ذكر موقع "برايد سايد" الأمريكي.

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زرع حديقة من المايكروجرين هو خطوة نحو صحة أفضلالميكروجرين هي أشكال صغيرة من الخضروات التي نأكلها بانتظام، حيث يتراوح طولها ما بين ١ إلى ٣ إنشات.وبما أن الخضروات العادية معروفة بفوائدها الصحية لنا، فإن لهذه الخضروات الصغيرة خصائص مشابهة، وأحياناً أكبر مما عهدناه من الخضروات الأكبر.في الواقع، تحتوي المايكروجرين على فيتامينات ومعادن أكثر ٤٠ مرّة من تلك الناضجة، وقد تساعد فوائدها في محاربة المشاكل التالية:أمراض القلب:تحتوي هذ الخضروات على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها قد تساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.السكري:قد تساعد مضادات الأكسدة في تقليل مستويات التوتر، ما يمنع السكر من دخول الخلايا. هذا يعني أنها قد تساعد في تقليل مستويات السكر في أجسامنا.السرطان:تساعد الميكروجرين الغنية بمضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطانات.مرض ألزهايمر:تساعد مضادات الأكسدة على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.إنقاص الوزنتستلزم معظم الحميات الغذائية تناول أطعمة ذات سعرات حرارية أقل، ما يعني أنك ستركز على الحصص الأكبر للشعور بالشبع.ولكن المفتاح هنا يكمن في غنى الطبق بالألياف حتى لا تحتاج لأي إضافات أخرى لملء طبقك.وهذا برهان آخر على أهمية إدراج الميكروجرين في حميتك، فإنّها تساعد في تطهير جسمك وبالتالي تعزيز خسارتك للوزن.وها هي أصناف الميكروجرين الغنية بكميات جيدة من الألياف: الشعير، والحمص، والفول، والحلبة، والكتان، والقنب، والعدس.الخطوة الأولى: جمع البذور والمستلزماتتأكد من جمع كل المواد التي تحتاج إليها قبل البدء. سيسهل هذا الأمر عليك وسيجعل كل شيء جميلاً ومرتباً. لن تحتاج إلى الكثير من الأشياء في الواقع:أحواض أو أوعية بلاستيكيةملصقاتنايلون الطعام (اختياري)مناديل ورقيةبذورتربةالخطوة الثانية: تحضير حوض الزراعةاحصل على مزيج خالٍ من التربة لزرع البذور، المزيج تربة خاصة تدعم نمو البذور وتطورها.انقل المزيج إلى داخل وعاء كبير، ورشّ بعض الماء فوقه. تأكد من أن التربة رطبة، ثم وزعها على الأحواض البلاستيكية. أو يمكنك وضع المناديل الورقية داخل الأوعية البلاستيكية مباشرة، ورشها بالماء.الخطوة الثالثة: إضافة البذورحان الآن وقت إضافة البذور، وتأكد من توزيع الكثير منها. إليك كيفية فعل ذلك باستخدام التربة والمناديل الورقية: إذا كنت تريد إضافتها للتربة، فيجب أن تضع التربة الصناعية (فيرميكوليت) والماء فوقها، أما إن قررت أن توزعها على مناديل ورقية رطبة، فيمكنك الاكتفاء بتركها كما هي.التربة: قم برش البذور فوقها، ثم أضف طبقة رقيقة من التربة، ورشها مجدداً بالماء.المناديل الورقية: أضف البذور فوقها، وأغلق الوعاء للتحكم بالرطوبة.الخطوة الرابعة: تهيئة بيئة مناسبةمن المهم الحفاظ على رطوبة التربة والمناديل الورقية، لكن دون الإفراط في ذلك. قد تتسبب إضافة الكثير من الماء في جعل المكان مناسباً لنمو العفن الذي سيدمر المايكروجرين.رشّها بالماء فقط عندما تلاحظ أن التربة توشك على أن تصبح جافة. كما أن تغطيتها بنايلون الطعام سيؤثر بشكل إيجابي، ويحافظ على رطوبة التربة لفترة أطول.ضع الأحواض والأوعية البلاستيكية في مكان يتلقى كمية جيدة من الضوء في النهار.ويمكنك دائماً شراء أضواء إضافية في حال عدم وجود مكان مناسب في منزلك.الخطوة الخامسة: وقت الحصادمن أجل الحصول على الطول المثالي، عليك أن تنتظر من أسبوعٍ إلى ثلاثة أسابيع، حسب نوع البذور التي استخدمها.احصد الميكروجرين عندما يتراوح طولها بين ١ إلى ٣ إنشات. أمسكها برفق، واقطعها بالمقص، وانقلها إلى طبق.تخلص من البذور الزائدة واستخدمها مباشرة، أو خزنها في حاوية لبلاستيكية لمدة أقصاها أسبوع.بعكس الخضروات التي لم يكتمل نموها، فإنك لن تلاحظ براعم جديدة من هذه البذور، ولكن الأمر الجيد هو أنه يمكنك إضافة بذور جديدة فوق البذور القديمة، وستصبح الجذور القديمة حينها مصدراً طبيعياً للمواد العضوية.