

تحتاج إلى إصلاحها فورا.. 6 علامات تشير إلى مشاكل كهربائية بمنزلك تحتاج إلى إصلاحها فورا.. 6 علامات تشير إلى مشاكل كهربائية بمنزلك

أظهرت الأبحاث أن معظم المنازل لا تتبع إجراءات السلامة الموصى بها لمنع الصدمات الكهربائية وخطر الحريق، عادة ما تتعلق المشاكل التي يتم العثور عليها بضعف التركيبات الكهربائية ونقص المراقبة، ولحسن الحظ، يمكن أن تساعدنا بعض العلامات المرئية في معرفة المشكلة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.



وكشف موقع Bright Side، بعض العوامل الخطرة التي يجب أن تبحث عنها في منزلك، إذا وجدت أيًا منها، فتأكد من إصلاحها على الفور.



1- منافذ الكهرباء دافئة عند لمسها

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من الشائع أن تسخن بعض الأجهزة أثناء استخدامها، لكنها ليست علامة جيدة إذا تم تسخين المنفذ نفسه أيضًا، عندما يكون القابس أو المنفذ مفكوكًا، يجب أن تمر المزيد من الطاقة عبر القابس إلى الجهاز، وتتحول هذه الطاقة المرتفعة إلى حرارة مهدرة، ما يجعل المنفذ ساخنًا.إذا حدث هذا لك في أي وقت، فقم بإزالة الأسلاك من المنفذ على الفور ولا تعيد تشغيلها حتى يتم إصلاح المنفذ.2- تومض أضواءك دون سبب واضحأنت لا تعيش في منزل مسكون، يمكن أن تكون الأضواء الوامضة علامة على اتصال كهربائي فضفاض، للعثور على المشكلة، تحقق لمعرفة عدد المصابيح التي تعاني من نفس المشكلة.إذا وجدت ضوءًا سيئًا واحدًا، فيجب أن تكون المشكلة في الأسلاك الخاصة بك، ولكن إذا ظهرت المزيد من الأضواء الوامضة، فقد تكون المشكلة أبعد في الدائرة الكهربائية، ويجب عليك التحقق من صندوق القاطع أو انخفاض الخدمة خارج منزلك.3- عدم تثبيت منافذ الكهرباء على الحائطبصرف النظر عن المظهر التافه، يمكن أن يكون المنفذ الفضفاض خطيرًا للغاية، إذا لم يكن ضيقا بما فيه الكفاية، فيمكن إخراج أسلاكه، مما يؤدي إلى حدوث شرر، ودوائر قصيرة، ويمكن أن تشكل خطر الحريق.4- هناك فئران حول المنزلعلى الرغم من صغر حجم الفئران، يمكن أن تخيف الكثير من الناس، وإذا كنت تهتم بأسلاكك الكهربائية، فلديك كل الأسباب للخوف.يمكن لهذه القوارض الصغيرة أن تقضم دوائرك الكهربائية وتتسبب في خطر حدوث صدمة أو شرارة خلفها.5- الأسلاك مصنوعة من الألومنيومتم استخدام الألمنيوم في الكثير من الأسلاك الكهربائية في الماضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى نقص النحاس في منتصف الستينيات، لكن دراسة استقصائية أجريت في الولايات المتحدة أظهرت أن هذا النوع من المنشآت يشكل خطر الحريق على العديد من المنازل.يمكن أن ترتفع درجة حرارة أكسدة الألومنيوم عند توصيل السلك بوصلات، ومنافذ، وتركيبات إضاءة، وبسبب ذلك، فإن أي تيار زائد يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق.6- وجود رائحة مشتعلة في جميع أنحاء المنزلإذا كنت قلقًا بشأن الدوائر الكهربائية، فإن الرائحة الحارقة عادة ما تكون علامة سيئة، لا ينبغي أن ترتفع درجة حرارة الأسلاك لدرجة أنها قد تذوب غلافها البلاستيكي، ولكن إذا حدث ذلك، يجب عليك تحديد المصدر على الفور لمنع حدوث حريق.