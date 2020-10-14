فحص بسيط يكشف نوعا خطيرا من السرطان

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فحص بسيط يكشف نوعا خطيرا من السرطان

ابتكرت مؤسسة سرطان الرأس والرقبة، اختبارا بسيطا يكشف نوعا خطيرا من السرطان.

وأعلنت المؤسسة أن الاختبار لا يتعدى 60 ثانية، ويكشف سرطان الفم الذي يعتبر سادس أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقدمت المؤسسة خطوات لاكتشاف سرطان الفك، أولها النظر إلى وجهك، والبحث عن أي تورم غير موجود عادة.

والخطوة الثانية هي تمرير الأصابع تحت الفك والتحسس على طول العضلة الكبيرة على جانبي الرقبة باستخدام أصابعك، للتحقق من وجود أي كتل أو مناطق منتفخة.

ونصحت المؤسسة الأشخاص عند تنظيف أسنانهم بالفرشاة، بتحسس الشفاه من الداخل وعلى طول خط اللثة، للبحث عن أي تقرّح أو تغيرات في الملمس، أو كتل أو نتوءات تحتاج إلى فحصها من قبل أخصائي طبي.

وفي الخطوة الرابعة يجب التحقق من الخدين، للبحث عن بقع حمراء أو بيضاء أو كتل أو تقرحات.

ونصحت مؤسسة سرطان الرأس والرقبة، بإمالة الرأس للخلف وفتح الفم على الآخر، للبحث عن تقرحات وأي تغيرات في اللون والملمس، على أن تكرر هذه الخطوة مرة أسبوعيا، لاكتشاف ما إذا كان هناك أي شيء يتغير أو يبدو غير عادي.




المصدر: اخبار اليوم

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