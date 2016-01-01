

"وضعوا الضوء في حقيبة".. نتائج مثيرة لتجربة ألمانية "وضعوا الضوء في حقيبة".. نتائج مثيرة لتجربة ألمانية

تمكن مجموعة من العلماء الألمانيين من تخزين الضوء ووضعه في حقيبة -إن جاز التعبير- من خلال تقنيات علمية حديثة للغاية.







ووفقًا لما نقله موقع العربية، الخميس 15 أكتوبر فقد قام مجموعة من علماء الفيزياء في جامعة يوهانس جوتنبرج ماينز JGU إلى تبريد ذرات الروبيديوم 87 إلى الصفر المطلق تقريباً من اجل هذه التجربة.

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اقرأ ايضًا: فيديو| علماء يؤكدون وجود «جرم صغير ينطوي على عالم كبير» داخل ثقب أسودوصرح البروفيسور باتريك ويندباسنجر، رئيس الفريق البحثي، في بيان: "قمنا بتخزين الضوء من خلال وضعه في حقيبة مصنوعة من سحابة من الذرات الباردة"، موضحاً أنه تم نقل "هذه الحقيبة على مسافة قصيرة ثم أخرجنا الضوء مرة أخرى".وأوضح: "أفرغنا الضوء على بعد 1.2 ملليمتر دون أن يتعرض لأي تغيير أثناء هذه العملية."وتابع رئيس فريق البحث إن تلك النتائج مثيرة جداً للاهتمام ليس فقط في مجال الفيزياء بشكل عام، ولكن أيضاً لنظم الاتصال الكمي، لأن التقاط الضوء ليس بالأمر اليسير على الإطلاق.