بالمواعيد.. ننشر جدول المواد الدراسية بالقنوات التعليمية

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول القنوات التعليمية لشرح المواد الدراسية لجميع الصفوف بالمراحل المختلفة.

وتبدأ القنوات في إذاعة المواد عبر التليفزيون يوم 17 أكتوبر الجاري من خلال الترددات التالية:

القناة التعليمية بالترددات: 11746 أو 11747 خاصة بالتعليم الثانوي.

القناة التعليمية للتعليم الفني بتردد 12303.

وجاءت خريطة البرامج التعليمية كالتالي:

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم

المصدر: مصراوي

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