وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تغيير منهج 3 ثانوي

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وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تغيير منهج 3 ثانوي


كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، حقيقة تغيير منهج الصف الثالث الثانوي العام لهذا العام.

وأكد شوقي، في تصريحات له على جروب "واتس آب"، أنه لا يوجد أي تغيير في منهج الصف الثالث الثانوي العام.

جاء ذلك ردًا على تساؤلات أولياء الأمور حول التأكيد على تغيير منهج الثانوية العامة من عدمه.

كان قد تتردد على صفحات السوشيال ميديا، أنباء عن تغيير منهج الصف الثالث الثانوي لهذا العام الدراسي 2020/2021م.

المصدر: مصراوي

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