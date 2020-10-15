

البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم الخميس بالمنطقة الحمراء البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم الخميس بالمنطقة الحمراء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة 2.7 مليار جنيه، مغلقًا تعاملاته عند 630.6 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى11322 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100متساوي الأوزان"، بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة.



وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2137 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 13236 نقطة، ونزل مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة0.78 % ليغلق عند مستوى 4317 نقطة.