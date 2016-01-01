بسهولة وبدون ألم.. حيل خارقة تخلصك من شعر الوجه



حيل خارقة تخلصك من شعر الوجه حيل خارقة تخلصك من شعر الوجه

بسهولة في منزلك وبدون ألم وبأقل مجهود يمكنك التخلص من شعر الوجه إليك أفضل طريقة لـ إزالة الشعر وتساقطه بطريقة طبيعية.



وصفة البصل والريحان



مكونات الوصفة

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2 بصلة متوسطة الحجم10-12 ورقة ريحاننصف ملعقة خلطريقة لـ إزالة شعر بالسويت بالخطوات ..أمزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.النتائج: البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه و إزالة الشعر بدون ألموصفة دقيق الشوفان والموزمكونات:2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان1 موزة ناضجةطريقة إزالة الشعر من الجذور بالخطواتخذى موزة واهرسها لعمل عجينة. واخلطي دقيق الشوفان والموز المهروس في وعاء.ضعي كمية وفيرة من العجينة على المناطق المرغوبة وافركيها بحركة دائرية واتركي المعجون لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد، كرر: 1-2 مرات في الأسبوع.النتائج: يحتوي الشوفان على قوام حبيبي مما يجعله عامل تقشير جيد لبشرة الوجه.