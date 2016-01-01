أعراض شائعة لسرطان المبيض تغفلها الكثير من النساء



أعراض شائعة لسرطان المبيض أعراض شائعة لسرطان المبيض

يصيب سرطان المبيض حوالي 80 % من النساء ويعد سرطانات المبيض قد انتشر بالفعل لدى 60 % من المصابين إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مما خفض معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 30 وحتى 90 % بخلاف اكتشافه في المراحل المبكرة.



ووفقا لصحيفة الديلى ميل من جانبه قال الدكتور روني درابكين، الأستاذ المساعد في جامعة بنسلفانيا لا يظهر سرطان المبيض أو سرطان الرحم في كثير من الأوقات، لذا فإن الورم يمكن أن ينمو بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل، حيث يمكن للأعراض الأولى التي تنشأ مع سرطان المبيض ان تبدأ في الجهاز الهضمي لأن الأورام يمكن أن تبدأ في الضغط إلى الاعلى



ووفقا لموقع healthline أعراض سرطان المبيض تكمن في الانتفاخ المستمر والشعور دائمًا بالشبع ، وألم البطن ، والحاجة إلى التبول أكثر

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وتابع، بأن السيدات بين سن الـ 20 والـ 35 معرضة للكثير من المشاكل مثل تكيسات المبايض، والأكياس، أو وجود أورام سواء حميدة أو خبيثة، ومن أشهر مشكلات الرحم هى الأورام الليفية.وينطوي عادة علاج سرطان المبيض على مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي وإزالة كل من المبيضين، وقناة فالوب والرحم وكذلك الغدد الليمفاوية القريبة، وأضعاف الأنسجة الدهنية في البطن (الثرب) حيث سرطان المبيض ينتشر في كثير من الأحيان، وسيقوم الجراح أيضا بإزالة أكبر قدر ممكن من السرطان من بطنك.