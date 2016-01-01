أحلى من المحلات.. طريقة عمل ساندوتشات النقانق



ساندوتشات النقانق ساندوتشات النقانق

تعد النقانق من أفضل الأكلات التى يحبها الكثيرون، تأخذ طريقة تحضيرها أكثر من شكل وتتميز أيضا بسهولة تحضيرها وإعجاب معظم من يتذوقها.. إليك طريقة عمل ساندويتشات النقانق لأمهر الشيفات.



طريقة عمل ساندويتشات النقانق



لعمل ساندويتشات النقانق يمكنك تحميرها مسبقا عن طريق وضعها فى طاسة على نار متوسطة

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تسخين الزيت أو الزبدة بها كما تريدين، ثم وضع صوابع السجق مع تهدئة النار حتى لا يلتصق السجق، أو يتفتت.يجب عدم تقليب السجق، بصورة مستمرة حتى لا يتفكك، ويتم تقليبه عند حصول كل جانب على اللون البنى الفاتح.ثم تهدئة النار قليلا، ثم تسكب شرائح البصل والفلفل، مع رشة ملح وفلفل أسود.تقلب المقادير ببطء، وتستمر الطاسة على النار لمدة 5 دقائق، ثم يقدم الطبق بعدها ساخنا فى الساندويتشات ويمكنك تقديمه مع البطاطس، أو سلطة الطماطم، أو إدخال بعض النكهات عليه مثل الجبنةيمكن تناول السجق مع الجبنة على هيئة كرات مقلية، حيث نحتاج فقط إلى سجق وجبنة شيدر، نخلط السجق مع الجبنة فى وعاء، إلى أن يتجانس الخليط مع بعضه ثم نقوم بتسخين طاسة وإضافة الزيت ثم إضافة كرات السجق بالجبنة، والتقليب ببطء إلى أن تستوى الكرات.ينصح دائما بوضع كرات السجق بالجبنة فى الثلاجة من أجل تجميده وعدم تفتته فى الطاسة عند تحميره.