بالأرقام خضرة مهملة تساعد على انخفاض ضغط الدم



انخفاض ضغط الدم انخفاض ضغط الدم

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، والبعض يلجأ العلاجات الطبية والبعض الاخر لا يفضل تناول العقاقير بالرغم من ارتفاع الضغط، الذي يمثل خطر كبير عند تركه بدون علاج، فإذا كنت ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذه العشبة المهمة التي تساعد فى انخفاض ضغط الدم.



السلق السويسري لعلاج ضغط الدم المرتفع



وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن السلق السويسري عبارة عن خضرة مورقة مليئة بالعناصر الغذائية التي تنظم ضغط الدم ، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم. كوب واحد (145 جرام) من السلق المطبوخ يوفر 17٪ و 30٪ من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم والمغنيسيوم ، على التوالي.

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في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، ترتبط كل زيادة بمقدار 0.6 جرام يوميًا في البوتاسيوم الغذائي بانخفاض 1.0 ملم زئبق في SBP و 0.52 ملم زئبق انخفاض في DBP. كوب واحد (145 جرام) من السلق السويسري يحتوي على 792 مجم من هذه المغذيات الهامة .المغنيسيوم ضروري أيضًا لتنظيم ضغط الدم. يساعد في خفض ضغط الدم من خلال عدة آليات ، بما في ذلك العمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم ، والذي يمنع حركة الكالسيوم إلى خلايا القلب والشرايين ، مما يسمح للأوعية الدموية بالاسترخاء