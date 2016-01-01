بدون مضادات حيوية .. مشروب مذهل لعلاج التهاب الحلق

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صورة الخبر: علاج التهاب الحلق
علاج التهاب الحلق

يمكن أن تصيب الالتهابات البكتيرية في الإصابة بـ التهاب الحلق وتعد أبرز علامات وأعراض لـ إلتهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش في الحلق يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث والإصابة بقرح في الحلق، فإذا كنت ممن لا يفضلون تناول المضادات الحيوية إليك مشروب مذهل يخلصك من التهاب الحلق

مشروب مذهل لالتهاب الحلق
على الجانب الآخر إذا كنت ممن يعانون من التهاب الحلق يمكنك الاعتماد على المشروب التالي بجانب المشروبات الدافئة والغرغرة بماء وملح حتى تستطيع التأكد من مدى إصابتك بالبرد أم كورونا.

وقدم موقع healthline الطبي خليط هائل لـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع وفعّال دون تناول أي أدوية .. إليك الوصفة.

المكونات:
كوب ماء دافىء
ملعقة خل التفاح
ملعقة عسل ابيض

قم بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا

خل التفاح يساعد على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي.

الغرغرة بـ صودا الخبز.
بجانب المشروب السابق إليك يمكن اللجوء إلى الحيلة التالية للتخلص من إلتهاب الحلق وهى الغرغرة بـ صودا الخبز.

المصدر: healthline

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