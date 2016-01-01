

دراسة: احتمال وجود شظايا من الزهرة على سطح القمر دراسة: احتمال وجود شظايا من الزهرة على سطح القمر

ذكرت دراسة من جامعة ييل الأمريكية، بأن اصطدامات الكويكبات بالزهرة في الماضي نقلت كميات من مواد الكوكب الى سطح القمر بافتراض أن الغلاف الجوي للزهرة كان رقيقًا في مرحلة ما ويشبه الغلاف الجوي للأرض، وقد نشرت النتائج في مجلة علوم الكواكب.



ووفقاً لجمعية الفلكية بجدة، إن صحت هذه الفرضية فإن جلب وتحليل لعينات كوكب الزهرة من سطح القمر سيحدد وبثقة عالية ما إذا كان الزهرة يؤوي محيطات سائلة وغلاف جوي منخفض الكتلة ومتى.



إن الكويكبات والمذنبات التي اصطدمت بكوكب الزهرة قد تسببت في قذف ما يصل إلى 10 مليارات صخرة وإرسالها إلى مدار يتقاطع مع الأرض والقمر، ونظريا ستهبط بعض هذه الصخور في النهاية على القمر مثل احجار نيزكية.

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الاصطدامات الكارثية مثل هذه تحدث فقط كل مائة مليون سنة أو نحو ذلك - وتحدث بشكل متكرر منذ مليارات السنين.يوفر القمر الحفظ الآمن لهذه الصخور القديمة، فمن المحتمل أن يكون أي شيء من كوكب الزهرة قد هبط على الأرض سيكون مدفونًا على عمق كبير بسبب النشاط الجيولوجي لكوكبنا، لذلك سيكون من الأفضل الحفاظ على هذه الصخور على القمر.يعتقد العديد من العلماء أن كوكب الزهرة ربما كان له غلاف جوي شبيه بالأرض منذ 700 مليون سنة، وبعد ذلك ، تعرض الكوكب لتأثير الاحتباس الحراري وطور مناخه الحالي، فالغلاف الجوي للزهرة كثيف اليوم لدرجة أنه لا يمكن لأي صخور أن تفلت بعد اصطدامه بكويكب أو مذنب.لقد ذكر العلماء عاملين يدعمان نظريتهم: أنه عادة ما تتحرك الكويكبات التي تضرب كوكب الزهرة أسرع من تلك التي تضرب الأرض ، وتطلق المزيد من المواد.وثانيا أن جزءًا كبيرًا من المواد المقذوفة من كوكب الزهرة ستقترب من الأرض والقمر ثم تساعد جاذبية القمر في سحب بعض تلك الصخور .هناك العديد من التحليلات الكيميائية القياسية التي يمكنها تحديد أصل صخور القمر ، بما في ذلك ألتي جاءت من كوكب الزهرة، حيث تعطي النسب المختلفة لعناصر ونظائر محددة نوعًا من البصمات المميزة لكل كوكب في النظام الشمسي.لذلك تحتوي الصخور القديمة من الزهرة على ثروة من المعلومات، حيث يرتبط تاريخ الكوكب ارتباطًا وثيقًا بالموضوعات المهمة في علم الكواكب، بما في ذلك التدفق السابق للكويكبات والمذنبات وتاريخ الغلاف الجوي للكواكب الداخلية ووفرة المياه السائلة.