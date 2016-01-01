

بعد واقعة فتاة المعادي| أدوات يجب وجودها مع الانثى للدفاع عن نفسها بعد واقعة فتاة المعادي| أدوات يجب وجودها مع الانثى للدفاع عن نفسها

بعد حدوث جريمة فتاة المعادي المسحولة والتي توفيت في حادث بعد تعرضها للتحرش وهزت مأساة وفاتها أرجاء كل بيت مصري، يجب على الفتيات حمل أدوات خاصة بالدفاع عن الذات.



معظم أسلحة الدفاع عن النفس هذه قابلة للإخفاء ويمكنك بسهولة حمل كوبوتان على سلسلة مفاتيح أو مسدس صاعق في محفظتك أو قلم تكتيكي في جيب قميصك بغض النظر عن هويتك ، أعتقد أنه يجب عليك بالتأكيد امتلاك أداة شخصية للدفاع عن النفس لأن الأمور يمكن أن تتصاعد بسرعة في غضون ثوانٍ ووفقا لموقع thekarate livestyle هناك أدوات للدفاع عن النفس :



صاعق كهربي

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الصاعق الكهربائي شكل من أشكال سلاح الصدمات الكهربائية الذي يتم إطلاقه من مسافة بعيدة ويمكنك استخدام مسدس الصعق حتى 30 قدمًا ، حتى لا تكون قريبًا من خصمك وطلق صاعق كهربائي مجسات على شكل رمح متصلة بأسلاك.رذاذ الفلفلسلاح دفاع عن النفس رخيص وفعال وسهل الاستخدام فهو اداة دفاع عن النفس غير مميتة، مصمم لحرق اللحم كيميائيًا الذي يتلامس معه وعند استخدامها على الوجه للمهاجم فمن المرجح أن يسقطها على ركبتيها يمكن لعلبة رذاذ الفلفل أن تمنحك الوقت الذي تحتاجينه للتخلص من مهاجمك والهرب.الهراوات الصاعقةأسلحة قوية للدفاع عن النفس. على غرار مسدسات الصعق ، تقدم هراوات الصعق صدمة كهربائية عالية الجهد لخصمك ولكنها تتيح لك مسافة أكبر من مهاجمك.باستخدام مسدس الصعق الكلاسيكي يجب أن تكون على مقربة من المعتدي الخاص بك لتحقيق النجاح تمنحك عصا الصعق نفس القدرة على تعطيل المهاجم مؤقتًا ، لكنك تفعل ذلك من مسافة معظم الهراوات الصاعقة يبلغ طولها حوالي 18 بوصة.ما يجعل الهراوات الصاعقة أسلحة رائعة للدفاع عن النفس هو أنه لا يمكن استخدامها فقط لصدمة كهربائية عالية الجهد بل يمكن أيضًا استخدامها كسلاح ضرب ، مثل الكثير من الهراوات.