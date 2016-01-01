فوائد غير متوقعة عند حصول الجسم على فيتامين ب 10



فيتامين ب 10 فيتامين ب 10

فيتامين ب 10 ، المعروف أيضًا باسم حمض بارا أمينوبنزويك (PABA) هو نوع من الفيتامينات غير المشهور وينتمي إلى مجموعة فيتامينات ب المعقدة، ويوجد في كل من الأطعمة النباتية مثل الحبوب ومنتجات اللحوم.



وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم مصادر فيتامين ب 10، وفوائده على الصحة...



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تشمل الأطعمة الغنية بـ PABA الحبوب الكاملة والبيض واللحوم العضوية (الكبد) والفطر وخميرة البيرة، ويمكن لجسمنا أيضًا أن ينتج بشكل طبيعي مادة كيميائية في الأمعاء بمساعدة بعض البكتيريا، تستخدم مكملات PABA بشكل أساسي لعلاج الأمراض المختلفة المتعلقة بالجلد مثل البهاق ومرض بيروني وتصلب الجلد، وهذا هو سبب إضافة PABA إلى الكريمات الموضعية وواقيات الشمس نظرًا لفعاليتها في علاج مشاكل الجلد.



ومن أهم فوائده:



1. يعالج الأمراض الجلدية

يستخدم فيتامين ب 10 على نطاق واسع لعلاج مشاكل الجلد المرتبطة بتصلب الجلد أو تغير لونه، ويحتوي PABA على نشاط مضاد للتليف ، وهذا هو السبب في استخدامه بفعالية في علاج أعراض تصلب الجلد ومرض بيروني وتقلص دوبويتران.



2. يمتص الأشعة فوق البنفسجية من الشمس

تشمل أضرار الأشعة فوق البنفسجية التكاثر الضوئي، وأظهرت دراسة أن مادة PABA تعمل كمرشح للأشعة فوق البنفسجية وتحمي من آثار أشعة الشمس الضارة، وتضاف إلى واقيات الشمس كمكون محدود.



3. يساعد في نمو الشعر

يرتبط استخدام مادة PABA على نطاق واسع بالشيب المبكر للشعر أو سواد الشعر المؤقت أو عكس شيب الشعر إلى لونه الأصلي، وتحفز هذه المادة الكيميائية إنتاج صبغة الميلانين التي تساعد على تحديد لون البشرة والعينين والجلد.

