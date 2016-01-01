عشاء خفيف.. طريقة عمل بان كيك البطاطس

تعد البطاطس من الوجبات المفضلة للجميع، وخاصة الأطفال، لذلك يمكن للأمهات تحضير العديد من الوصفات المختلفة والمغذية بالبطاطس لأطفالها، ونقدم لكم طريقة عمل بان كيك البطاطس للشيف أميرة شنب.
مقادير بان كيك البطاطس:
4 كوب بطاطس مهروسة
ربع كوب بسطرمة مفرومة
ملح وفلفل
كمون
بابريكا
بصل بودرة
ثوم بودرة
2 بيضة
نصف كوب شيدر أحمر مبشورة
زبدة
بصل أخضر مفروم
شبت مفروم
طريقة تحضير بان كيك البطاطس:
* يخلط البيض مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم والبصل البودرة والكمون والبصل الأخصر والشبت المفروم
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