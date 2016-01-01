أفاد مجموعة من الباحثون أن الأشخاص من فصيلة الدم "O" أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي يسبب COVID-19 وذلك بحث في دراسة جديدة.
أجريت دراسة يونيو الماضي خلص الباحثون إلى أن الأشخاص من فصيلة الدم "أ" لديهم مخاطر أعلى للإصابة بفيروس كورونا الجديد.
كما كشفت دراسة اخرى صادرة عن مجموعة من الباحثين الصينيين مارس الماضي، أن الأشخاص الذين يعانون من نوع "A" في الدم قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بـ الفيروس التاجى جديدة من المصابين بالنوع "O".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على من فصيلة الدم.. تعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق