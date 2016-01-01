من فصيلة الدم.. تعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

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فيروس كورونا

أفاد مجموعة من الباحثون أن الأشخاص من فصيلة الدم "O" أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي يسبب COVID-19 وذلك بحث في دراسة جديدة.

أجريت دراسة يونيو الماضي خلص الباحثون إلى أن الأشخاص من فصيلة الدم "أ" لديهم مخاطر أعلى للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

كما كشفت دراسة اخرى صادرة عن مجموعة من الباحثين الصينيين مارس الماضي، أن الأشخاص الذين يعانون من نوع "A" في الدم قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بـ الفيروس التاجى جديدة من المصابين بالنوع "O".

ويضيف الخبراء أن الأبحاث السابقة أظهرت بعض الارتباط بين فصيلة الدم وأمراض مثل أنفلونزا المعدة ، وكذلك خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والضعف الإدراكي.

ووفقا لموقع health line يقول الخبراء إن الأبحاث تظهر أن العديد من الأمراض مرتبطة بأنواع الدم وأن النوع AB مرتبط بمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وبشكل عام بخطر الضعف الإدراكي على الرغم من عدم ملاحظة كل الدراسات ذلك.

وأضافوا أن النوع "O"، مقارنة بالأنواع الأخرى ، يحمي أيضًا من النوبات القلبية والجلطات الدموية في الأوردة والمعروفة باسم الجلطة الوريدية .

المصدر: health line

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