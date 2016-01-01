شوبير يكشف عن مفاجأة الأهلي أمام الوداد بـ دوري أبطال أفريقيا

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صورة الخبر: شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة الأهلي أمام الوداد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا.

وقال شوبير في تصريحات عقب برنامجه الإذاعي:"جيرالدو سيكون مفاجأة مباراة الأهلي والوداد، وسيكون له دور مهم كبديل حال إحراز الأهلي هدفا، بسبب سرعته، وقدرته في مساعدة الفريق للتحول من الدفاع إلى الهجوم".

وتابع شوبير:" أحمد فتحي لن يشارك أساسيا أمام الوداد في ظل وجود محمد هاني الأفضل خلال الفترة الأخيرة، ايضا صالح جمعة لن يشارك بسبب عدم الجاهزية الفنية".

وسافرت بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب، أول أمس، الثلاثاء، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء.

كان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.

وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

المصدر: elbalad

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