شوبير يكشف عن مفاجأة الأهلي أمام الوداد بـ دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة الأهلي أمام الوداد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا.
وقال شوبير في تصريحات عقب برنامجه الإذاعي:"جيرالدو سيكون مفاجأة مباراة الأهلي والوداد، وسيكون له دور مهم كبديل حال إحراز الأهلي هدفا، بسبب سرعته، وقدرته في مساعدة الفريق للتحول من الدفاع إلى الهجوم".
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