علق الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، على حقيقة هروبه من الفريق الأبيض وإدعائه الإصابة بفيروس كورونا من أجل عدم المشاركة أمام الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا.
وقال ساسي عبر حسابه الشخصي على تويتر: " تابعت الاخبار المتداولة بمصر، وهجوم المواقع والصحف عليا بشكل شخصي، وتم وصفي بالهارب ، فقمت بتوضيح الأمر عبر حسابي بموقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر".
وتابع : " علاقتي جيدة بإدارة الزمالك، واحترم مرتضى منصور، وتواصلت مع البرتغالي جيمي باتشيكو منذ يومين، وتم توضيح الأمور بالكامل.
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التعليقات على أول تعليق من ساسي على حقيقة هروبه من الزمالك
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