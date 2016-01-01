أكد تقرير مغربي أن وجود جايمي باتشيكو على رأس القيادة الفنية لفريق الزمالك، يشكل نقطة ضعف بالنسبة للفريق الأبيض قبل موقعة الرجاء المغربي المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن باتشيكو لم يقود الزمالك سوى في 3 مباريات فقط وهو ما يشكل بالنسبة لجماهير الفريق الأبيض نقطة ضعف يخشى ألا تكون في صالح المدرب عندما يواجه الرجاء.
وأشارت الصحيفة، أن باتشيكو سبق وأن درب الزمالك في 2015، لكنه رحل سريعا من أجل قيادة فريق الشباب السعودي.
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التعليقات على تقرير مغربي: باتشيكو نقطة ضعف الزمالك قبل مواجهة الرجاء
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