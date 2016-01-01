الرئيس السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية



الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٣٦٢ لسنة ۲۰۲۰ بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ۲۰۲۰/۳/۱۷.



كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٤٢٦ لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ ١٩٧٥/۱۱/۱۳ حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموقعة بتاریخ ۲۰۲۰/5/۷.



وأصدر الرئيس السيسي أيضًا قرار رقم 445 لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني (كابيتال ليمتد)، وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية "اتفاقية الشروط التجارية واتفاقية التسهيلات التقليدية، واتفاقية التسهيلات الإسلامية" أبرمت بين ذات الأطراف بتاریخ ۲۰۲۰/۷/٢٠ وصدر بشأنها قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٠ لسنة ۲۰۲۰ الموقعة بتاريخ ۲۰۲۰/8/4.

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نشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.