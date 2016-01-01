حملة إسرائيلية لدعم إعادة انتخاب دونالد ترامب| تفاصيل

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حملة إسرائيلية لدعم إعادة انتخاب دونالد ترامب| تفاصيل

أطلقت منظمة للجمهوريين الإسرائيليين في الخارج حملة إعلانية في تل أبيب لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام من الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر.

وألصقت على شاحنات للأجرة لافتات كتب عليها "يجب أن نشكر ترامب".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا بالعلاقة الوثيقة التي تربطه بالرئيسي الأمريكي وإدارة البيت الأبيض.

هذا وحظي ترامب بتأييد قوي بين الإسرائيليين، خاصة بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وأيضًا خلال ولايته، اعترف ترامب رسميًا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة من سوريا في عام 1967، في خطوة وصفها نتنياهو بـ"تاريخية".

وقدم ترامب خطة سلام جديدة للشرق الأوسط يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مؤيدة بشدة لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.

المصدر: elbalad

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