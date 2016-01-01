أطلقت منظمة للجمهوريين الإسرائيليين في الخارج حملة إعلانية في تل أبيب لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام من الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر.
وألصقت على شاحنات للأجرة لافتات كتب عليها "يجب أن نشكر ترامب".
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا بالعلاقة الوثيقة التي تربطه بالرئيسي الأمريكي وإدارة البيت الأبيض.
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التعليقات على حملة إسرائيلية لدعم إعادة انتخاب دونالد ترامب| تفاصيل
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