قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا بدأنا نلاحظ انخفاضا فى درجات الحرارة خاصة فى ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.
وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن درجات الحرارة فى الليل تنخفض عن ساعات النهار بحوالي 10 درجات مئوية.
وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أننا ما زلنا فى النصف الأول من فصل الخريف، موضحة أنه من المتوقع وجود تغيرات جوية الفترة القادمة سواء فى درجات الحرارة وسقوط أمطار.
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التعليقات على الأرصاد تكشف عن تغيرات جوية قد تحدث من الأسبوع القادم.. فيديو
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