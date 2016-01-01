على طريقة أفلام الرعب.. تمساح هائل يطرق باب منزل عائلة.. شاهد ما حدث



تمساح هائل يطرق باب منزل عائلة تمساح هائل يطرق باب منزل عائلة

واجهت عائلة أمريكية من ولاية فلوريدا موقفًا مرعبًا لا نراه سوى في أفلام الأكشن أو الرعب، حيث فوجئ أفراد العائلة بوجود تمساح هائل الحجم متكئًا على الباب الأمامي لمنزلهم بعد أن سمعوا أصوات طرق على الباب وتوجهوا لتفقد ما كان يحدث، ولم يكن يخطر على بالهم إطلاقًا أن يكون في انتظارهم عند الجهة الأخرى من الباب تمساح.



وتملكت حالة من الذعر كافة أفراد العائلة المقيمين بمدينة "ساراسوتا" في الولاية الأمريكية، لكنهم على الرغم من ذلك قرروا التقاط صورة لهذا الزائر غير المتوقع، وقاموا بإرسالها إلى أصدقائهم، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويظهر التمساح في اللقطة المرفقة وقد كان يقف على ساقيه الخلفيتين متكئًا على زجاج الباب الأمامي للمنزل، وفي الوقت ذاته شوهدت القطة الأليفة التي يتولى أفراد العائلة رعايتها وقد كانت أمام الباب مباشرة تحدق في التمساح.

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وكان من ضمن أصدقاء العائلة الذين تلقوا هذه اللقطة التي لا تُنسى شخص يُدعى "إد ويرديل" وهو من ولاية "إلينوي" الأمريكية، وقد شارك اللقطة فور أن تلقاها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "لدينا أصدقاء في ساراسوتا بفلوريدا، سمعوا ضوضاء عند بابهم الأمامي.. شاهدوا ما وجدوه!".ولاقى المنشور انتشارًا واسعًا، وتمت مشاركته أكثر من 90 ألف مرة.وأفاد تقرير "ديلي ميل"، نقلًا عن الهيئة المسئولة عن حماية الحياة البرية بولاية فلوريدا، بوجود ما يقرب من 1.3 مليون تمساح في كافة مقاطعات الولاية الأمريكية البالغ عددها 67 مقاطعة، وهو ما يجعل المواجهات مع التماسيح بمثابة أمر شائع إلى حد ما هناك؛ ويمكن أن يصل طول التماسيح إلى ما بين 6 أقدام وحتى 12 قدمًا، ومتوسط أعمارهم 50 عامًا تقريبًا، ويعيشون في البرك والمستنقعات والأنهار والمياه العذبة وفي بعض الأحيان في المياه المالحة.وتحظر قوانين ولاية فلوريدا على المواطنين إطعام أو قتل أو حيازة التماسيح، ويتعين على أي شخص يواجه مشكلة متعلقة بهذه المخلوقات التواصل مع هيئة حماية الثروة السمكية والحياة البرية بالولاية، في حين لم تتم الإشارة إلى كيفية تعامل العائلة سيئة الحظ مع التمساح الذي ظهر أمام باب منزلها.