لمحاربة الكورونا.. عصير طبيعي لتعزيز مناعة أطفالك في المدرسة



عصير لتقوية المناعة عصير لتقوية المناعة

يمكن أن يساعد النظام الغذائي المليء بالمنتجات الطبيعية في بناء مناعة قوية، ويساعد العصير الطبيعي المصنوع من البرتقال والجزر والتفاح يمكنك تجربته في المنزل لمحاربة الالتهابات.



وكشفًا لما قدمه موقع "food.ndtv" إليكم ابرز الطرق الطبيعية التى تقوي المناعة...



والمناعة هي شيء نطوره تدريجيًا ونظامنا الغذائي يلعب دورًا كبيرًا فيه، والنظام الغذائي المليء بالمنتجات الطبيعية هو الأفضل لمحاربة البرد والإنفلونزا والفيروسات، في حين أن الأدوية لها دورها الخاص ، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في بناء المقاومة في الجسم.

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يعتبر البرتقال المنعش والحمضيات مصدرًا ممتازًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة نشاط الجذور الحرة، الجزر أيضًا من الأطعمة الفائقة ، المخصب بفيتامين أ ومضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين، قم بوضعها مع التفاح الذي يحتوي أيضًا على فيتامين سي ومضادات الأكسدة.إليك كيفية تحضير عصير برتقال وتفاح سريع وسهل ومغذي في المنزل:مكونات:- جزر (مقشر ومقطع)- تفاح (مقشر ، منزوع البذور ومقطع)- برتقال (شرائح)- عصير الليمون- 1/2 ملعقة صغيرة كركمطريقة التحضر1. أضف جميع الفواكه في الخلاط. أضف الليمون مع والكركم.2. اخلطي حتى تصبح ناعمة.وتساعد الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا في الكركم والفلفل الأسود أيضًا في إدارة الأعراض وعدم الراحة المرتبطة بالبرد والسعال والإنفلونزا إلى جانب الحفاظ على مرونة الجسم ضد البكتيريا المسببة للأمراض.