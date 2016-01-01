مدير مركز الإبصار: الطلاب المكفوفون بجامعة عين شمس مؤهلون للتعلم الإلكتروني

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قالت الدكتورة منال محرم، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب ومدير مركز الإبصار بجامعة عين شمس، إن مركز الإبصار الإلكتروني بكلية الاداب يسعى لتطوير خدمات المكفوفين لتحقيق تكافؤ فرص التعليم للطلاب المكفوفين باستخدام تكنولوجيا الحاسوب، موضحة أنه يعد المركز الأول في الشرق الأوسط.



وأضافت منال محرم، في تصريحات لـ "صدى البلد": أن جميع الطلاب يتعاملون مع الانترنت ومدربين على استخدام الحاسب بدورات متخصصة في المركز عن طريق المحاضرات الصوتية على موقع الكلية غير نسخ الmp3 الموجودة في المركز، ويتم تسليمهم نسخ جاهزة وأيضا برايل وورد بخط كبير لضعاف البصر من المركز كما تم تخصيص جروب على الواتس وصفحة على الفيس لأي استفسار".



وأكدت مدير مركز الإبصار أن المركز يقدم خدمات إلى طلابه من الخدمات التعليمية من توفير المناهج الدراسية وتحويلها إلي برايل وmb3 وكتابة المقررات وتحويلها إلى نسخة مكبرة للطلبة وضعاف البصر ومتابعة دعم الكتاب للطلاب المستحقين وإعداد الدورات التدريبية للتعامل مع الكمبيوتر لاستخدام الإنترنت وكيفية التصفح لزيادة المعرفة وعمل أبحاث ومساعدتهم في الاشتراك في الأنشطة والمسابقات العلمية.

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جدير بالذكر أن الدكتور "مصطفى مرتضى "عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس قال ان كلية الاداب لديها 16 قسما ومجموعة من الأقسام التي تنفرد بها لتعليم اللغات، مشيرا الى ان لكل قسم شروطا خاصة به للقبول إضافة الي المجموع الاعتباري واجتياز امتحان القبول لكل قسم ولا يعتبر مجموع الثانوية العامة الشرط الأساسي.واوضح في تصريحات خاصة " لصدي البلد " ان الكلية تستحدث اربعة اقسام جديدة (قسم علوم الارض –برنامج متخصص في اللغة الانجليزية البينية – وبرنامج متخصص للغة العبرية – وبرنامج متخصص في اللغة الهندية ) مؤكدا ان الكلية تسعي جاهدة للعمل بتلك الأقسام مع العام الدراسي الجديد.واضاف "مرتضى " ان تلك الاقسام تؤهل الطالب لسوق العمل وتعمل علي تنمية مهاراته وان الكلية تعمل علي توفير فرص عمل للشباب موضحا ان الكلية لديها العديد من البروتكولات مع الجامعات الخاصة كاجامعة العلوم والتكنولوجيا والاكاديمية البحرية وتسعي في التعاون مع جامعات عالمية حسب اللوائح الخاصة بالكلية.