السلطات الليبية تعلن القبض على إرهابي دولي خطير في طرابلس.. تفاصيل



وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية غير الشرعية، أمس الأربعاء، اعتقال عبدالرحمن ميلاد، قائد خفر السواحل المدرج على لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة لمزاعم عن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.



وقالت الوزارة إنها احتجزت ميلاد الشهير باسم " لبيدجا" بناءً على طلب من مجلس الأمن الدولي وأحالت القضية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



ويرأس ميلاد وحدة من خفر السواحل في الزاوية غرب طرابلس وكان واحدا من ستة أشخاص عاقبتهم الأمم المتحدة لتورطهم في الاتجار بالبشر أو تهريبهم في ليبيا قبل عامين.

