تفاصيل 15 منحة دراسية للعام الدراسى 2020/2021 والتقديم عبر هذا الرابط

وزارة التعليم العالي
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه ورد خطاب من سفارة جمهورية مصر العربية فى نيقوسيا والمتضمن تخصيص 15 منحة دراسية للعام الدراسى 2020/2021 من مؤسسة Arhansios Ktorides وشركه Euro- Africa.
ولكل كم يريد معرفة المزيد من التفاصيل وشروط التقدم وكيفية التقدم والتخصصات المتاحة يمكن الرجوع للموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ
https://www.ktoridesfoundation.org/
وذلك علما بأن اخر موعد للتقدم هو : 30/10/2020
علما بان الادارة المركزية للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.
كما اعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هن تقديم هـونج كونج 300 منحة للحصول على الدكتوراه فى اطـار برنامـج الزمالة Hong Kong PhD Fellowship Scheme للحصول على درجة الدكتوراه للعام الاكاديمى 2021/2022
وتتضمن المنحة المزايا المالية :-
القيمه الماليه : 26,600 HK$ بما يعادل 3,400 دولار امريكى شهرى
مصاريف ابحاث وسفر ومؤتمرات 13,3000 HK$ بما يعادل 1,700 دولار امريكى فى السة ولمدة 3 سنوات.
على ان يكون أخر موعد للتقدم للمنحة 1 ديسمبر 2020، ولمزيد من المعلومات والاستفسار عن المنح والشروط المتاحة يمكن الرجوع للموقع الالكتروني الاتى:
www.rgc.edu.hk/hkphd
وللاستفسارات برجاء الارسال على الايميل التالى :
HKPF@ugc.edu.hk
وفي سياق متصل اعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عن افادت مكتب وزير الخارجية للشئون الاوروبيه بتخصيص 15 منحة دراسية للعام الدراسى 2020/2021 من مؤسسة Arhansios Ktorides وشركه Euro- Africa.
ولمزيد من التفاصيل وشروط التقدم وكيفيه التقدم والتخصصات المتاحة يمكن الرجوع للموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ
https://www.ktoridesfoundation.org/
وذلك علما بأن اخر موعد للتقدم هو : 30/10/2020
علما بان الادارة المركزية للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.
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