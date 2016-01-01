

وداعا للنحافة .. خليط مذهل لزيادة الوزن بسرعة وداعا للنحافة .. خليط مذهل لزيادة الوزن بسرعة

يمكنك إبقاء الدهون الضارة بعيد ا وفى الوقت نفسه زيادة وزنك بعلاجات منزلية سريعة يمكنك تجربتها لزيادة الوزن إليك أسرع طرق لـ زيادة الوزن فى مدة قصيرة بمشروب فعال ومجرب ومجموعة أطعمة أدخليها لنظامك الغذائى اليومي :



إليك 3 وصفات لزيادة الوزن بطريقة صحية يقدمها موقع برايت سايد



1. التمر الجاف والحليب

التمر الجاف والحليب مفيدان لـ زيادة الوزن للنساء فكلاهما مليء بالفيتامينات التي تساعدك على اكتساب عضلات كافية دون زيادة الوزن.





2. تناول الزبدة:

لمدة شهر يمكنك تناول خليط الزبدة و السكر قبل الغداء أو العشاء على معدة فارغة. سوف تساعدك الزبدة والسكر على زيادة الوزن.

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3. تناول زبدة الفول السوداني:علاجًا منزليًا مثاليًا لاكتساب الوزن. ضع زبدة الفول السوداني على الخبز ولاحظى النتائج في غضون 30 يوما.بجانب الأطعمة السابقة غليك المشروب التالى لزيادة الوزن بسرعة ومحاربة النحافةمكونات مشروب النحافة:ملعقة من شوفانمكعب شيكولاتة غامقةنصف ملعقة عسل نحل أبيض50 جرام مكسرات بدون ملحثمرة تمركوب لبن كامل الدسم متوسط الدفءطريقة التحضير:تضاف جميع المكونات في الخلاط، وتضرب جيدًا​.