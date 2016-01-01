أسباب ترهلات الثدي.. وبهذه الطريقة يتم علاجه

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أسباب ترهلات الثدي

تتعرض أغلب النساء لظهور ترهلات الثدي بعد خسارة الكثير من الوزن، او بعد الحمل، وهو ما يجعلهم غير راضيين عن هذه المنطقة وعدم رضاهم عنها، إلا انه بالرغم من ذلك هناك العديد من الحلول وعلاجات فعالة للتخلص من ترهلات الثدي .

وقال الدكتور أحمد مكاوي استشاري جراحة التجميل والسمنة وزراعة الشعر، أن هناك العديد من التغييرات التي تطرأ على جسم المرأة مع التقدم في العمر، ومرورًا بالعديد من الأحداث كالحمل وزيادة الوزن وخسارته في وقت قصير بدون ممارسة الرياضة.

وتابع مكاوي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه السبب الأساسي في ترهلات الثدي انه يحدث تمدد أربطة الثدي، والتي تكون بسبب الجاذبية، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى التي تزيد من حدوث ذلك، ومن ابرز هذه العوامل :

1- الشيخوخة.
2- نقص معدل الكولاجين بالجسم.
3- الجاذبية
4- زيادة مؤشر كتلة الجسم.
5- الثدي كبير الحجم.
6- سن اليأس.
7- تعدد تجارب الحمل.
8- التدخين
9- سرعة فقدان الكثير من الوزن والعكس.

وأضاف مكاوي، إلى ان هناك مجموعة من الأسباب الغير حقيقة، والتي تنتشر بين السيدات حول اسباب ترهلات الثدي عند السيدات، وتشمل:

1- الرضاعة الطبيعية
2- عدم ارتداء حمالات الصدر.
3- ارتداء حمالات صدر غير مناسبة.

وأوضح مكاوي، انه يمكن التخلص من مشكلة ترهلات الثدي، واتي تظهر لدى اغلب النساء، ويمكن بالتدخل الحراجي ان يتم عمل عملية شد الثدي وإعادة تشكيل ونحت الصدر عن طريق إزالة الجلد الزائد، وشد أنسجة الثدي المحيطة.
وافاد مكاوي، انه تظهر إحصاءات قامت بها الجمعية الأمريكية من قبل جراحين التجميل حول العالم، أن جراحات رفع الصدر قد تزايدت بنسبة 70% منذ عام 2000، وتجاوزت جراحات تكبير الثدي بنسبة 2-1.

وتابع مكاوي، أنه مع التقدم بالعمر تتسع الهالة المحيطة بحلمة الثدي، وتتغير عوامل العمر من حيث القوة والشباب؛ حيث تعالج عملية رفع الصدر هذه المشكلة.

واوضح مكاوي، انه تعمل عملي رفع وشد الصدر على إعادة تشكيل سمات الثدي، وبناء شكل للثدي أكثر شبابًا وقوة، ولكنها قد لا تعالج حجم الثدي، ولا تعد استدارة الجزء العلوي من الثدي.

المصدر: elbalad

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