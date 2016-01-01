بديل طبيعي لزبدة الكاكاو لعلاج الشفاه المتشققة.. تعرف عليه

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علاج الشفاه المتشققة

يعاني الكثير من الأشخاص من تشقق الشفاة، كما يعد التعرض المنتظم لدرجات الحرارة المتعارضة أحد أسباب جفاف الشفاة، سببا آخر لجفاف الشفاه وتشققها هو استخدام المرطب.

و نظرًا لأن بشرة الشفاه لدينا أكثر حساسية من اليدين أو أجزاء أخرى من الجسم، فإن تشقق الشفاه يبدأ بتقشير بشرة الشفاه، مما يؤدي إلى تشققات واحمرار ونزيف الشفاة فى بعض الأحيان.

لذلك كشف موقع هيلثي عن علاج طبيعي لتشقق الشفاه.

مكونات:

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زيت الزيتون

طريقة:
اخلطي العسل مع البيكنج بودر لعمل معجون.
استخدم العسل على الشفاه للمساعدة في تقشير وإزالة الجلد الجاف بأمان.
إن بشرة الشفاه المجففة هي مصدر إزعاج حقيقي ، وعندما نحاول نزعها بأصابعنا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع شفاهنا وجعل الشفاه تنزف.
ضعي المعجون على الشفاه الجافة وافركي الشفاه بلطف.
اتركي هذا المعجون على الشفاه لمدة دقيقتين ثم اشطفيه بالماء الدافئ.
دع الشفاه تجف. أخيرًا ، ضعي زيت الزيتون على الشفاه.
يجب أن يتم علاج الشفاه هذا مرة واحدة في الأسبوع بشكل منتظم للحفاظ على الشفاه منتعشة ومشرقة.

المصدر: هيلثي

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