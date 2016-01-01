انتبه..هذه العلامات الأولية للخرف



العلامات الأولية للخرف العلامات الأولية للخرف

كلمة "الخرف" مصطلح شامل يستخدم لوصف مجموعة من الأعراض ، بما في ذلك ضعف في الذاكرة ، والتفكير ، والحكم ، واللغة ومهارات التفكير الأخرى. عادة ما يبدأ الخرف تدريجيًا ، ويزداد سوءًا بمرور الوقت ويضعف قدرات الشخص في العمل والتفاعلات الاجتماعية والعلاقات.

ووفقا لما ذكره موقع "مايو كلينيك" أنه في كثير من الأحيان ، يعد فقدان الذاكرة الذي يعطل حياتك أحد العلامات الأولى أو الأكثر شهرة للخرف. قد تشمل العلامات المبكرة الأخرى:



طرح نفس الأسئلة بشكل متكرر

نسيان الكلمات الشائعة عند التحدث

خلط الكلمات - قول "سرير" بدلًا من "طاولة" على سبيل المثال

يستغرق وقتًا أطول لإكمال المهام المألوفة ، مثل اتباع وصفة



وضع العناصر في غير مكانها في أماكن غير مناسبة ، مثل وضع المحفظة في درج المطبخ

الضياع أثناء المشي أو القيادة في منطقة مألوفة

حدوث تغيرات في المزاج أو السلوك بدون سبب واضح

تشمل الأمراض التي تسبب تلفًا تدريجيًا للدماغ، وبالتالي تؤدي إلى الخرف ما يلي:

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مرض الزهايمر ، وهو السبب الأكثر شيوعًا للخرفالخرف الوعائيالخرف الجبهي الصدغيخَرَف أجسام ليويتختلف عملية المرض (علم الأمراض) لكل من هذه الحالات إلى حد ما. لا يكون ضعف الذاكرة دائمًا هو العلامة الأولى ، ويختلف نوع مشاكل الذاكرة. من الممكن أيضًا الإصابة بأكثر من نوع واحد من الخرف ، يُعرف باسم الخَرَف المختلط.