

شوربة السي فود شوربة السي فود

طريقة عمل شوربة السي فود زي المحلات من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المنزل وتعتبر شوربة السي فود من الوجبات المغذية والمفيدة واليكم طريقة عمل شوربة السي فود زي المحلات.



طريقة عمل شوربة السي فود الجاهزة



مقادير عمل شوربة السي فود الجاهزة



سي فود

كريمة

بصلة صغيرة

فلفل أسود

ملعقتين زبدة

ثوم مبشور

بهارات سمك

كمون

كزبرة

2ورقة لورا

2شريحة ليمون

مكعب مرقة دجاج

بقدونس



طريقة عمل شوربة السي فود الجاهزة



- نقوم بتشويح البصلة في الزبدة ومن ثم نضع الثوم ثم نضع مكونات السي فود مثل كابوريا و جمبري و قطع سمك فيليه.

- بعض وضعه فتره زمنية معينة نضع البهارات وشرائح الليمون ومرقة الدجاج.



- نضع البقدونس والكريمة ونتركها فترة حتى تغلي وتأخذ الطعم.



طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة للشيف حسن



مقادير عمل شوربة السي فود بالكريمة للشيف حسن



جمبرى

كاليما

سمك فيليه

4 كابوريا

بصلة كبيرة

كوب لبن

3 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

ملعقة كبيرة سمن

مرقه سمك حسب الرغبة

فلفل أسود

كمون



طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة للشيف حسن



- ينظف السى فود، ينزع من الجمبرى الرأس فقط وقطع الكابوريا إلى نصفين، يسلق سمك الفيليه على النار، يضاف إليه الملح، الكمون، الفلفل الاسود والمرقة الفورية.



- نذوب السمن ونقلى فيه البصلة، ونضيف إليها الجمبرى والطماطم المقطعة مكعبات، ونتركها حتى ينضج الجمبرى ويصفر لون البصل.



- يقلى السى فود مع البصلة لمدة خمس دقائق ثم نضع الدقيق ونقلب جميع المكونات.



- ضيف السمك الفيليه المسلوق وماء السلق تضاف تدريجيًا



- مع التقليب المستمر لتصبح سميكة القوام ثم يضاف اللبن ويقلب جيدًا.



- يرفع عن النار قبل الغليان باللبن، تغرف من القدر وتوضع في أطباق التقديم، تقدم ساخنة.

