ارتفاع سعر الذهب بسبب ضبابية تعافي الاقتصاد العالمي

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › ارتفاع سعر الذهب بسبب ضبابية تعافي الاقتصاد العالمي

صورة الخبر: ارتفاع سعر الذهب بسبب ضبابية تعافي الاقتصاد العالمي
ارتفاع سعر الذهب بسبب ضبابية تعافي الاقتصاد العالمي

ارتفع سعر الذهب الأربعاء بسبب ضبابية تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، فاستغل المستثمرين التراجع الحاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وقاموا بعمليات شراء.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1895.84 دولار للأونصة، بعد أن نزل 1.9 بالمئة أمس الثلاثاء بفعل قفزة للدولار.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1899.70 دولار.

وتضرر الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن توقف تجارب رئيسية على لقاح لكوفيد-19، بجانب جمود في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة مما دعم الدولار وكبح مكاسب المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.14 دولار بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 874.06 دولار وربح البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2351.95 دولار.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ارتفاع سعر الذهب بسبب ضبابية تعافي الاقتصاد العالمي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70126

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager