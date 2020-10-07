ارتفاع سعر الذهب بسبب ضبابية تعافي الاقتصاد العالمي

ارتفع سعر الذهب الأربعاء بسبب ضبابية تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، فاستغل المستثمرين التراجع الحاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وقاموا بعمليات شراء.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1895.84 دولار للأونصة، بعد أن نزل 1.9 بالمئة أمس الثلاثاء بفعل قفزة للدولار.
وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1899.70 دولار.
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