

محطة للطاقة الشمسية في أرض الصومال.. ونائب الرئيس يشكر الإمارات محطة للطاقة الشمسية في أرض الصومال.. ونائب الرئيس يشكر الإمارات

أعرب نائب رئيس جمهورية أرض الصومال عبدالرحمن الزيلعي، عن شكره لدولة الإمارات، لتزويدها مدينة بربرة بمحطة للطاقة الشمسية.



وقال الزيلعي في تغريدة على حسابه في تويتر الثلاثاء: "بصفتى نائب رئيس صوماليلاند، أتقدم بجزيل الشكر لدولة إمارات الخير وقيادتها الحكيمة الشيخ محمد بن زايد بطل السلام والازدهار رعاه الله، بالمكرمة الغالية لتزويد مدينة بربرة بمحطة طاقة شمسية سعة7 ميجاوات".



وأرفق نائب رئيس جمهورية أرض الصومال تغريدته بمجموعة من الصور التي تظهر عمليات تركيب محطة الطاقة الشمسية في مدينة بربرة.

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أرض الصومال تعلن قرب الانتهاء من توسعة ميناء بربرة"موانئ دبي العالمية" تطلق مشروعا لتوسعة ميناء بربرة في أرض الصومالوفي 10 أغسطس/ آب الماضي، أعلن الزيلعي عن قرب الانتهاء من مشروع توسعة ميناء بربرة، موجها الشكر إلى الإمارات وموانئ دبي على جهود تطوير الميناء، ليصبح معبرا رئيسيا لمختلف البضائع من الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسهم في جذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.وأكد الزيلعي اقتراب الانتهاء من مشروع توسعة ميناء بربرة، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية".وتسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء بربرة منذ مارس 2017، وتحتفظ بحصة 51 بالمئة مقابل 30 بالمئة لهيئة الموانئ في أرض الصومال و19 بالمئة لإثيوبيا.وفي أبريل /نيسان الماضي، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة محملة بأطنان من الإمدادات والمساعدات الطبية إلى حكومة أرض الصومال لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وتضمنت الشحنة إمدادات طبية ومعدات الوقاية الشخصية قدمتها دولة الإمارات إلى أرض الصومال لمكافحة "كوفيد-19".