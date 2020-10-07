

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 في البنوك المصرية

يرصد موقع «أموال الغد» أحدث ما توصل إليه سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 في البنوك مقابل الجنيه المصري، حيث تتضمن القائمة سعر الدولار عالميًا وسعره في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، مع توضيح أفضل سعر لشراء الدولار، وأفضل سعر للبيع.



أفضل سعر لبيع الدولار

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل سعر لتبيع له الدولار الأمريكي عند مستوى 15.75 جنيه.





أفضل سعر لشراء الدولار

ويقدم بنك مصر أفضل سعر لشراء الدولار عند 15.65 جنيه.

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