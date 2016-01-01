وزير قطاع الأعمال: السيارة الكهربائية التابعة لشركة النصر هي النسخة الصينية من نيسان ليف

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صورة الخبر: وزير قطاع الأعمال: السيارة الكهربائية التابعة لشركة النصر هي النسخة الصينية من نيسان ليف
وزير قطاع الأعمال: السيارة الكهربائية التابعة لشركة النصر هي النسخة الصينية من نيسان ليف

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم الانتهاء من وضع دراسة الجدوى لمشروع إنتاج السيارات كهربائية في شركة النصر للسيارات، حيث يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لإحياء المصنع مُجددًا بعد فترة توقف دامت لسنوات.

وأضاف توفيق خلال مكالمة هاتفية في برنامج الحكاية على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي، عمرو أديب، أنه خلال أسبوع من الآن ستمضي الحكومة العقود مع الشريك الصيني والذي ينوط له مسؤلية الجودة، مشيرًا أن هناك حوافز وتسهيلات ستمنحها الحكومة للمستهلك حتى تجذبه لتبديل سيارته القديمة بأخرى كهربائية، كما ستعمل على توفير محطات لشحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن السيارة الكهربائية ستكون النسخة الصينية من طراز نيسان ليف، والذي حقق نسبة مبيعات مرتفعة خارج مصر، وتقطع مسافة 4000 كيلو متر في الشحنة الواحدة، لافتًا بأن بطارية ومحرك السيارة ستجلبهم شركة النصر من الصين، أما باقي الصناعات المكملة صناعة مصرية حيث تصل نسبة المكون المحلي في السيارة 45%، كما تستهدف الشركة رفع نسبة المكون المحلي إلى 50% خلال سنتين من بدء التصنيع.

وفيما يتعلق بسعر السيارة الكهربائية من شركة النصر، أكد وزير قطاع الأعمال أن قيمتها 350 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تتوفر للمستهلك مع نهاية عام 2021.

المصدر: عالم السيارات

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