

تعرف على ظاهرة «الأوفر برايس» للسيارات.. أنواعها وأسبابها تعرف على ظاهرة «الأوفر برايس» للسيارات.. أنواعها وأسبابها

شهد سوق السيارات المصرية عودة ظاهرة الأوفر برايس من جديد بعد اختفائها الشهور الستة الماضية.



وظهرت بشكل كبير ظاهرة الأوفر برايس للسيارات في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، بسبب قلة المعروض من السيارات هو عبارة عن مبلغ من المال يقره أصحاب معارض السيارات، يتم إضافة سعر الرسمي للسيارات المحدد من قبل الوكيل علامة بالسوق المصري.





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ورصدت "بوابة أخبار اليوم" ظهور ظاهرة "الأوفر برايس" في 10 سيارات جديدة منها تويوتا كورولا وتويوتا فورتشنر وأوبل جراند لاند وأوبل أستر وفيات تيبو وجيب رينيجيد ورينو ميجان وكيا سبورتاج وغيرها.ويرجع أسباب ظهور ظاهرة الأوفر برايس للسيارات نتيجة وجود الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، مما أدي لضعف إنتاج الشركات العالمية خلال الفترة الأخيرة ونقص المعروض من السيارات، وتسببت انخفاض المعروض السيارات وارتفاع الطلب على بعض الفئات واحتكار بعض الموزعين بعض السيارات الجديدة وتحكمهم في تحديد سعر السيارة.وأكد عدد كبير من أصحاب معارض السيارات المقيدين برابطة تجار السيارات مصر أنهم أبرياء من تهم جشع التجار واحتكار بيع السيارات واصطنع ظاهرة أوفر برايس خلال الفترة الأخيرة.وأوضح أصحاب المعارض أن وكيل العلامة هو من يغذي السوق المصري بالسيارات لم يشبع السوق بالكمية الكافية لحجم الطلب بسبب قلة الإنتاج على حد قولهم نتيجة لموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد مما أدى لظهور ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.