مرسيدس تختبر تقنية ركن السيارات ذاتياً بمطار ألماني

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صورة الخبر: مرسيدس تختبر تقنية ركن السيارات ذاتياً بمطار ألماني
مرسيدس تختبر تقنية ركن السيارات ذاتياً بمطار ألماني

المربع نت – بدأت مرسيدس باختبار نظام جديد لركن السيارات بشكل ذاتي بالتعاون مع شركة “بوش” التقنية في مطار “شتوتجارت” الألماني.

وتقوم مرسيدس باختبار موديلات مرسيدس إس كلاس الجديدة واستخدام منصة تقنية ذكية من تطوير “بوش”، والنتيجة النهائية هي ضمان ركن السيارة لنفسها بشكل دقيق وخاوي من المشاكل.

ويركز الاختبار على ترك السائقين لسياراتهم في مكان مفتوح مخصص لترك وركوب السيارات من المطار، لتقوم الإس كلاس بعد ذلك بالاتجاه لمكان الركن في الطوابق السفلية بنفسها.

وتستخدم التقنية كاميرات فيديو خاصة من تطوير “بوش” للتعرف على أماكن الركن الشاغرة ومراقبة محيط السيارة وتحرك الأجسام والبشر، ويقوم كومبيوتر السيارة بمعالجة كل هذه المعلومات لتوجيه السيارة بشكل ذاتي.

صورة الخبر: مرسيدس تختبر تقنية ركن السيارات ذاتياً بمطار ألماني

المصدر: المربع نت

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