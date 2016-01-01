مرسيدس تختبر تقنية ركن السيارات ذاتياً بمطار ألماني

المربع نت – بدأت مرسيدس باختبار نظام جديد لركن السيارات بشكل ذاتي بالتعاون مع شركة “بوش” التقنية في مطار “شتوتجارت” الألماني.
وتقوم مرسيدس باختبار موديلات مرسيدس إس كلاس الجديدة واستخدام منصة تقنية ذكية من تطوير “بوش”، والنتيجة النهائية هي ضمان ركن السيارة لنفسها بشكل دقيق وخاوي من المشاكل.
ويركز الاختبار على ترك السائقين لسياراتهم في مكان مفتوح مخصص لترك وركوب السيارات من المطار، لتقوم الإس كلاس بعد ذلك بالاتجاه لمكان الركن في الطوابق السفلية بنفسها.
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