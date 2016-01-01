

نيسان التيما 2021 تحصل على مميزات جديدة نيسان التيما 2021 تحصل على مميزات جديدة

المربع نت – أعلنت نيسان عن الأسعار الأمريكية لألتيما 2021 سيدان متوسطة الحجم، والتي ازداد سعرها بـ 200 دولار إلى 24,300 دولار (91,000 ريال) قبل الضرائب لفئة S الأساسية.



وقد حصلت السيارة على تحديثات محدودة لموديل 2021، تشمل حزمة سلامة جديدة لمساعدة السائق وخيارات جديدة لفئة SV مثل سقف قمري وتدفئة وتهوية المقاعد الأمامية.



وتستمر ألتيما 2021 بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بقوة 188 حصان وعزم دوران 244 نيوتن متر، مع ناقل CVT ونظام دفع أمامي، مع توفر محرك آخر 4 سلندر تيربو 2.0 لتر بقوة 236 حصان وعزم 320 نيوتن متر.

جميع فئات ألتيما 2021 في الولايات المتحدة ستحصل على أنظمة سلامة قياسية تشمل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والتحذير المبكر من الاصطدام والتحذير من مغادرة حارة الطريق ورصد النقطة العمياء.



