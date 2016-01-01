

رينو داستر 2021 تنطلق محليا بأسعار أقل من موديل 2020 رينو داستر 2021 تنطلق محليا بأسعار أقل من موديل 2020

تنتمي رينو داستر لفئة سيارات كروس أوفر الرياضية، ومؤخرا أعلنت شركة EIM وكيل سيارات الشركة الفرنسية في مصر عن تقديم موديل 2021 من هذه السيارة في السوق المحلي، وتمتع هذا الموديل أيضا بنفس عرض التخفيض الذي قدمه الوكيل على موديل 2021 من رينو ميجان، وبذلك أصبحت أسعار فئات داستر 2021 أرخص من أسعار موديل 2020، وجائت أسعار الموديل الجديد كالتالي:



- فئة أولى بسعر 278 ألف جنيه (24 ألف جنيه أقل عن موديل 2020).



- فئة ثانية بسعر 302 ألف جنيه (16 ألف جنيه أقل عن موديل 2020).

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- فئة ثالثة بسعر 336 ألف جنيه (5 ألاف جنيه أقل عن موديل 2020).وتشترك هذه الفئات الثلاثة في لنفس المحرك، وهو مكون من 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 115 حصان و156 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- إطارات باطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- تكييف هواء يدوي.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.أما بالنسبة لتجهيزات الفئة الثانية فتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- سنسور خلفي لركن السيارة.- مثبت سرعة.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام ملاحي GPS.- مرايات جانبية كهربائية.وتشمل تجهيزات الفئة الثالثة التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- إطارات باطواق (جنوط) رياضية بمقاس 17 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- كاميرا خلفية.- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.