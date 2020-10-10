

طريقة عمل قناع وجه طبيعي في المنزل طريقة عمل قناع وجه طبيعي في المنزل

تلجأ كثير من السيدات لتطبيق قناع وجه بوصفات طبيعية، للحصول على بشرة صافية وجميلة، وهي من الطرق الفعالة لتخفيف الأضرار الناتجة عن تعرض البشرة للمشاكل باستمرار، وذلك بسبب العديد من العوامل المختلفة مثل: تقلبات المناخ والفيروسات والبكتيريا من مخلفات البيئة، وأشعة الشمس جميعها عوامل تسبب حب الشباب والبقع الداكنة والتهابات البشرة.



1- وصفات قناع وجه لتقليل مسام البشرة

يوجد عدة وصفات لقناع الوجه تقلل مسام البشرة وتجعل البشرة نضرة وأكثر شبابًا، وتخفف من آثار الندوب والبثور، وتجديد خلايا البشرة الميتة، وتنقيتها من الملوثات التي تسد مسام البشرة وهذه الأقنعة هي:



قناع وجه بالشوفان

يستخدم في هذا القناع ملعقة من دقيق الشوفان المعروف بفعاليته في تنعيم وتفتيح البشرة، يضاف إليه ملعقة من طين البنتونيت الذي يستخدم كأقوى أنواع التقشير كما أنه يخلص البشرة من الشوائب ويجعلها صافية وتمزج المكونات بملعقة كبيرة من الماء، ثم يضاف إلى الخليط بضع قطرات من زيت الليمون أو النعناع لمنح البشرة رائحة عطرية ذكية وتليينها، يطبق الماسك على الوجه بفرشاة ناعمة ويترك حوالي ربع ساعة إلى ثلث ساعة حتى يجف تماما، ثم يشطف بماء فاتر ويوضع نوع كريم مرطب ويكرر القناع مرتين في الأسبوع.

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قناع وجه بزيت الزيتون والليمونيساعد هذا القناع في تضييق مسام البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء، وتبييض البشرة وترطيبها وتوحيد اللون، ويتكون من ملعقة كبيرة من زيت الزيتون تخلط مع نصف ملعقة من عصير الليمون، وفي حالة البشرة الحساسة يستبدل الليمون بالجلسرين، ويوزع الخليط باليد مع التدليك الخفيف والمستمر 5 دقائق، ثم إضافة قليل من السكر والفرك بلطف ويترك حوالي 10 دقائق ويكرر مرتين بالأسبوع.قناع وجه بالترمس المطحون والعسليستخدم في هذا القناع الترمس المطحون والعسل وهما أفضل مكونات تفتيح البشرة وترطيبها وتضييق مسام البشرة، وتضاف ملعقة من الترمس المطحون وملعقة ونصف من العسل الأبيض النقي، ويخلط حتى يصبح خليطا متجانسا تمامًا ويفرد على الوجه ويترك من نصف ساعة وحتى ساعة إلا ربع ثم يشطف بماء فاتر، ويكرر 3 مرات في الأسبوع.قناع وجه التقشير أو التبييض يمكن تكراره مرتيين بالأسبوع2- وصفات قناع وجه لترطيب البشرةتتنوع ماسكات ترطيب البشرة وتختلف بحسب نوع البشرة، ويعتبر أفضل قناع وجه لترطيب البشرة هو الذي يتكون من مواد طبيعية مثل:ماسك الموز لترطيب البشرةيساعد هذا الماسك على استعادة البشرة نضارتها وليونتها، ويتكون من ثمرة موز تهرس جيداً، يضاف إليها ملعقتا عسل نحل، وحوالي ربع كوب من ماء الورد، ويقلب المزيج جيدًا ثم تفرد على البشرة، وتترك على الوجه حوالي ربع ساعة إلى ثلث ساعة وتشطف بماء فاتر.ماسك الحليب لتنعيم البشرةيستخدم هذا الماسك للتخلص من البقع الداكنة خاصة في الوجه، ولترطيب البشرة وتنعيمها، ويتكون من مزج ملعقتين من الحليب البودر مع حوالي ملعقة ماء وبعد مزجهما تتكون عجينة متماسكة، ثم يوضع على الوجه ويترك حوالي 30 دقيقة أو حتى يجف القناع تمامًا، ثم يشطف بماء فاتر ويكرر مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.قناع وجه بالحليب والعسل يساعد في التبييض بكفاءة عالية3- خلطات تبييض الوجه والرقبة بالمنزلماسك القرفة والعسلتعتبر القرفة في مكونات ماسكات الوجه من أفضل المواد الطبيعية لإزالة الفطريات العالقة على سطح الجلد، كما يعمل العسل كمطهر للبشرة بسبب خصائص مضادات الأكسدة فيه، فهو مفيد في علاج حب الشباب بالدرجة الأولى، ويمكن خلط كميتين متساويتين من القرفة والعسل، مع نصف ملعقة عصير الليمون، وتخلط جيدًا ثم تفرد على الوجه ويترك مدة 15 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء وينصح بعمل قناع القرفة والعسل مرة واحدة في اليوم.ماسك الحلبةيفيد استخدام الحلبة كماسك في التخلص من الخطوط البيضاء وعلامات التمدد، وعلاج التجاعيد وإزالة الرؤوس السوداء، فهو واحد من أفضل ماسكات الوجه في المنزل، ويتكون من منقوع الحلبة في الماء حوالي 12 ساعة، ثم تطحن البذور حتى تصبح عجينة متجانسة، ثم توزع على الوجه وتترك حوالي 20 دقيقة، ثم يشطف الوجه بماء فاتر ويكرر مرتين في الأسبوع.ماسك الكركم والليمونيستخدم الكركم في أقنعة الوجه وهو مادة تساعد على تبييض الوجه، والتخلص من البقع الداكنة وعلاج حروق الشمس وآمن تمامًا للاستخدام أسفل العين، كما يعمل كمقشر طبيعي يزيل طبقات الجلد الميتة، ويتكون هذا القناع بخلط حوالي ملعقة من الكركم مع نصف ملعقة من عصير الليمون، ثم يفرد الخليط على الوجه ويترك حوالي ربع ساعة ثم يشطف بماء فاتر ويكرر 3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء صافية.